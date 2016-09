Nach Atomtest Nordkoreas kündigt UN-Sicherheitsrat neue Sanktionen an

New York.

Nach dem erneuten Atomtest Nordkoreas hat der UN-Sicherheitsrat weitere Sanktionen gegen das Land angekündigt. Die 15 Mitglieder des Gremiums verurteilten den Test scharf, wie sie nach einer kurzfristig einberufenen Sondersitzung in New York mitteilten. Es werde nun eine Resolution mit «weiteren bedeutenden Maßnahmen» ausgearbeitet. US-Präsident Barack Obama hatte dem kommunistischen Regime in Pjöngjang bereits vorher mit «ernsthaften Konsequenzen» gedroht und neue Sanktionen gefordert. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon kritisierte den Test «auf allerschärfste Art und Weise».

