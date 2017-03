Nach 250 Morden: Escobars Auftragskiller will in die Politik

Medellín. Er hat als Auftragsmörder in Diensten von Kolumbiens Drogenboss Pablo Escobar rund 250 Menschen erschossen und Tausende weitere Verbrechen koordiniert - nun will Jhon Jairo Velásquez alias «Popeye» in die Politik. «Ja, ich will Senator werden», sagte er der dpa in Medellín. Nach mehr als 23 Jahren Gefängnis war er entlassen worden, weil er bei der Aufklärung der Taten des Medellín-Kartells kooperiert hat. Sein Leben wurde verfilmt. Im April will der Streaming-Anbieter Netflix die Serie zeigen. dpa