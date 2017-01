Nabu fordert mehr Einsatz für Wälder in NRW

Düsseldorf. In den nordrhein-westfälischen Wäldern sind nach Ansicht des Naturschutzbundes Nabu noch nicht alle notwendigen Konsequenzen aus dem zerstörerischen Orkan Kyrill vor zehn Jahren gezogen worden. Der Grund für die starke Zerstörung damals sei der große Bestand an besonders sturmanfälligen Wäldern gewesen, stellte der Nabu am Dienstag fest. Aber weiterhin werde zu wenig getan, um die Wälder zu verdichten und so besser gegen starken Wind zu schützen. Noch immer seien mehr als 60 Prozent der Wälder in NRW bei Sturm gefährdet. Dabei sei ein gesunder Wald mit einer großen Vielfalt an Bäumen, Sträuchern und Tieren auch mit Blick auf den Klimawandel besonders wichtig. Verjüngung des Waldes sei das Ziel, an dem Politik, Waldbesitzer und -bewirtschafter sowie Naturschützer gemeinsam arbeiten sollten. dpa/lnw