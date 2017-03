NSU-Opferanwälte werden ausgezeichnet

Köln/München. Mehrere Anwälte von Opfern im NSU-Prozess werden am Samstag (18.30 Uhr) in Köln mit dem Plattino-Preis geehrt. Die Auszeichnung würdigt Menschen, die sich in herausragender Weise für Völkerverständigung, Integration und deutsch-türkische Beziehungen einsetzen. Die Anwälte Mehmet Daimagüler, Serkan Alkan und Onur Özata sowie die Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz vertreten Angehörige der vorwiegend türkischstämmigen Opfer der rechtsextremen Terrorgruppe «Nationalsozialistischer Untergrund». Seit fast vier Jahren verhandelt das Oberlandesgericht München gegen Hauptangeklagte Beate Zschäpe und vier mutmaßliche Helfer der Gruppe.

Die Türkisch-Deutsche Studierenden und Akademiker Plattform verleiht den undotierten Preis seit 2009. Er ging unter anderem an TV-Moderatorin Dunja Hayali, Ex-Bundespräsident Christian Wulff (CDU) und den früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD).

dpa