NRW und Bremen bei Anti-Terror-Übung von Polizei und Bundeswehr dabei

Düsseldorf.

Nordrhein-Westfalen und Bremen werden sich an der für Februar geplanten Anti-Terror-Übung von Polizei und Bundeswehr beteiligen. Darauf hätten sich SPD-geführte Bundesländer geeinigt, bestätigte ein Sprecher des Düsseldorfer Innenministeriums. Zuvor hatten die Dortmunder «Ruhr Nachrichten» darüber berichtet. An der gemeinsamen Übung von Polizei und Bundeswehr sollen zudem zwei unionsgeführte Länder teilnehmen. Bei der geplanten Übung geht es um eine Stabsübung, also um die Zusammenarbeit der Stäbe von Polizei und Bundeswehr.

