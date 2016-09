NRW hat die meisten Ladepunkte für Elektroautos

Berlin.

Berlin. Nordrhein-Westfalen hat deutschlandweit die meisten Ladepunkte für Elektroautos. An 1335 Stellen im Land könnten Besitzer von E-Autos ihre Wagen laden (Stand: Ende Juni), berichtete der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am Freitag in Berlin. Zuvor hatte auch das «Handelsblatt» darüber berichtet. Die Zahl der Ladepunkte stieg insgesamt seit Jahresbeginn an: Inzwischen seien bundesweit 6517 öffentliche Ladepunkte installiert, Ende 2015 hatte die Zahl der Auflademöglichkeiten noch bei 5836 gelegen.

Auch wenn NRW in absoluten Zahlen bei der regionalen Verteilung weiter an erster Stelle und vor Baden-Württemberg (1182) und Bayern (937) liegt, ist die Dichte des Netzes im Land nicht so hoch wie anderswo. Bezogen auf die Einwohner des jeweiligen Bundeslandes nahmen die Stadtstaaten die besten Positionen ein: Hamburg wies rechnerisch pro eine Million Bürger 186 öffentliche Ladestellen aus, Berlin 152. Bestes Flächenland war Baden-Württemberg mit im Schnitt 110 Ladepunkten je Einwohner-Million. NRW liegt mit 76 Ladestellen je eine Million Einwohner auf Platz vier der Flächenländer.

Laut BDEW steht in 974 deutschen Städten und Gemeinden wenigstens ein öffentlicher Ladepunkt bereit. Eine hinreichend hohe Abdeckung gilt als entscheidende Bedingung für einen Durchbruch der Elektromobilität in Deutschland. Bisher ist das Netz recht dünn - nicht nur Kritiker der Kaufprämie für E-Autos betonen daher, dass es neben günstigeren Fahrzeugen auch mehr Investitionen in die Infrastruktur geben muss.

