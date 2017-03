NRW will Klage gegen Atommeiler Tihange 2 beitreten

Düsseldorf. NRW will der Klage der Städteregion Aachen gegen den Betrieb des umstrittenen Kernkraftwerks Tihange 2 in Belgien beitreten. Das Kabinett habe am Dienstag einen entsprechenden Beschluss gefasst, teilte das Umweltministerium mit. «Die Bevölkerung ist zu Recht beunruhigt, denn im Falle eines Reaktorunglücks können weite und dicht besiedelte Teile Nordrhein-Westfalens verstrahlt werden», erklärte NRW-Umweltminister Johannes Remmel (Grüne). Die Landesregierung lasse nichts unversucht, um den Betrieb des Reaktors in der Nähe der Landesgrenze zu beenden.

Die Städteregion hatte die zivilrechtliche Klage zusammen mit anderen Beteiligten - darunter die Städte Wiltz (Luxemburg) und Maastricht (Niederlande) - im Dezember 2016 eingereicht. Auch Rheinland-Pfalz unterstützt das Vorhaben. Es handelt sich dabei bereits um den zweiten juristischen Einwand in dieser Sache. NRW war auch schon einer ersten, verwaltungsrechtlichen Klage beigetreten, die sich gegen das Wiederanfahren des Reaktors richtete.

Wegen tausender kleiner Risse in den Reaktorbehältern sind deutsche Experten nicht sicher, ob Tihange 2 bei Störfällen sicher ist. Seit langem formiert sich daher Protest gegen den Meiler.

dpa/lnw