NRW wegen AfD-Parteitag beim Blitz-Marathon nicht dabei

Düsseldorf. Wegen des AfD-Bundesparteitags in Köln wird die nordrhein-westfälische Polizei nicht am nächsten europaweiten Blitz-Marathon teilnehmen. Der Parteitag am 22. und 23. April - drei Tage nach dem Blitz-Marathon - binde sehr viele Kräfte, begründete NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) am Freitag den Schritt. «Der Blitz-Marathon wäre deshalb nicht in der gewohnten Weise machbar.»

Die NRW-Polizei werde aber am 21. März mit Schwerpunkt-Kontrollen verstärkt gegen Raser, Drängler und Handy-Sünder vorgehen. «Wer auf der Autobahn mit dem Smartphone hantiert, gefährdet sich selbst und andere», so Jäger. Die Zahl der Unfalltoten war auf den Autobahnen in NRW 2016 im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel auf 80 Todesopfer gestiegen.

dpa/lnw