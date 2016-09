NRW startet Initiative «Schule gegen sexuelle Gewalt»

Düsseldorf.

Düsseldorf.

Nordrhein-Westfalen startet als erstes Bundesland die Initiative «Schule gegen sexuelle Gewalt». Alle Schulen sollen einen Interventionsplan erstellen und eine Risikoanalyse durchführen. «Mein Ziel ist es, dass an Deutschlands Schulen zu sexueller Gewalt nicht mehr geschwiegen wird», sagte der Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, am Montag in Düsseldorf. «Ich gehe davon aus, dass in jeder Schulklasse mindestens ein bis zwei Mädchen und Jungen von sexueller Gewalt betroffen sind», so Rörig.

dpa/lnw