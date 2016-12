NRW bei Insolvenzen spitze: Aber deutlicher Rückgang

Essen. Unsichere Vorzeichen für 2017: Im kommenden Jahr rechnen Experten nicht nur in Deutschland mit einer Trendwende bei den Insolvenzen. Kreditversicherer stellen sich auf hohe Schäden ein. In NRW waren die Insolvenzzahlen zuletzt noch deutlich zurückgegangen.

In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Firmen-Insolvenzen im vergangenen Jahr deutlicher gesunken als im Bundesvergleich. Bei einem bundesweiten Rückgang der Fallzahlen um 4 Prozent waren es in NRW nach einer Studie von Euler Hermes zwischen September 2015 und August 2016 8 Prozent weniger. In dem bevölkerungsreichste Bundesland rutschten 6895 Firmen in die Pleite. Damit war NRW bei der absoluten Zahl der Pleiten jedoch bundesweit Spitzenreiter.

Erst mit großem Abstand auf NRW folgten Bayern (2989 Fälle, minus 4 Prozent) und Niedersachsen (1840 Fälle, minus 4 Prozent) auf der Rangliste. In einigen Bundesländern wie etwa Sachsen und Schleswig-Holstein waren die Insolvenzzahlen dagegen bereits angestiegen.

Die Kreditversicherer stellen sich im neuen Jahr auf steigende wirtschaftliche Risiken ein. «Die Vorzeichen sind 2017 etwas unsicherer als 2016», sagte der Risikovorstand von Euler Hermes, Ulrich Nöthel, der Deutschen Presse-Agentur. Nach sieben Jahren mit rückläufigen Insolvenzzahlen rechneten Experten nun in Deutschland mit einem Ende des positiven Trends.

dpa/lnw