NRW-Wissenschaftsministerin will Studiengänge reduzieren

Düsseldorf. NRW-Wissenschaftsministerin Svenja Schulze (SPD) will die Zahl der Studiengänge in Nordrhein-Westfalen reduzieren. «Es gibt rund 2100 Studiengänge in NRW, und ich finde, das sind zu viele», sagte sie den Zeitungen der Funke-Medigengruppe (Montagsausgaben). Das Fach Betriebswirtschaft zum Beispiel gebe es an jeder Hochschule mit einem anderen Schwerpunkt. Schulabgänger hätten es schwer bei der Wahl des richtigen Studiengangs. «Wir müssen dieses Problem mit den Hochschulen angehen, um die Zahl der Studiengänge zu reduzieren oder zumindest die gröbsten Auswüchse zu bekämpfen», sagte Schulze. dpa/lnw