NRW-Volksparteien schrumpfen, FDP und Grüne mit Zuwachs

Düsseldorf. Bei den Mitgliederzahlen von SPD und CDU in Nordrhein-Westfalen ist es in diesem Jahr weiter bergab gegangen. Das ergab eine Umfrage der dpa bei den NRW-Parteien. Die SPD hat derzeit etwa 108 000 Mitglieder, rund 4000 weniger als vor einem Jahr. Bei der CDU ist die Zahl der Parteimitglieder in den vergangenen zwölf Monate um etwa 3500 auf etwa 131 000 gesunken. Die FDP und Grüne verzeichneten dagegen einen geringen Mitgliederzuwachs. Die FDP hat derzeit gut 14 000 Mitglieder, die Grünen etwa 12 500. dpa/lnw