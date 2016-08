NRW-Verfassungsgerichtshof urteilt über «Kommunal-Soli»

Münster.

Münster. Den finanzschwachen Kommunen greift Nordrhein-Westfalen mit Milliarden unter die Arme. Von den reicheren Städten verlangt das Land jährlich einen Solidaritätsbeitrag von 91 Millionen-Euro. Ist das verfassungskonform?

Der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen verkündet heute sein Urteil über den umstrittenen Kommunal-Soli. Geklagt hatten mehr als 70 Kommunen aus NRW. Sie sehen sich durch die Pflicht, ärmere Städte und Gemeinden finanziell zu unterstützen, in ihrer Finanzhoheit beschnitten, die ihnen das Grundgesetz zusichert.

In den Verfahren geht es um das 2011 vom Landtag 2011 verabschiedete Stärkungspaktgesetz Stadtfinanzen. Mit Landeshilfen von insgesamt 5,8 Milliarden Euro sollen überschuldete oder von Überschuldung bedrohte Kommunen bis 2021 ihre Haushalte ausgleichen. Dabei sollen sich die reichen Kommunen in NRW solidarisch zeigen und pro Jahr rund 91 Millionen Euro in den Topf einzahlen. In der mündlichen Verhandlung hatte der Verfassungsgerichts bereits klargestellt: Unter bestimmten Bedingungen darf das Land den Kommunen Mittel entziehen.

dpa