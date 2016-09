NRW-Umfrage sieht SPD vor CDU: AfD drittstärkste Kraft

Dortmund.

Dortmund.

Acht Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen behauptet die SPD ihren Spitzenplatz in den Meinungsumfragen. Die Sozialdemokraten kommen in einer aktuellen Yougov-Umfrage für den Fernsehsender SAT.1 NRW auf 34 Prozent. Die CDU erreicht demnach 28 Prozent, wie der Sender am Donnerstag mitteilte. Drittstärkste Kraft ist die AfD mit 11 Prozent, knapp vor Grünen und FDP, die auf 10 und 9 Prozent kommen. Die Linke müsste mit 5 Prozent um den Einzug in den Landtag zittern. In der vergangenen Woche war eine Umfrage des Forschungsinstituts Mentefactum im Auftrag der «Rheinischen Post» zu ähnlichen Ergebnissen gekommen.

dpa/lnw