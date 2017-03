NRW-Theatertreffen: Viele Stücke zum Flüchtlingsthema

Detmold. Drei ganz unterschiedliche Stücke zum Thema Flüchtlinge gehören zu den Wettbewerbsteilnehmern des diesjährigen NRW-Theatertreffens. Das gab das Landestheater Detmold als Ausrichter des Bühnenfestivals (19. bis 28. Mai) am Donnerstag bekannt. Die Jury hat insgesamt zehn besonders bemerkenswerte Schauspielproduktionen der Kommunal- und Landestheater ausgewählt, darunter Elfriede Jelineks eindringliches Werk «Die Schutzbefohlenen/ Appendix/ Coda/ Epilog» über die Flüchtlingskrise, wie es in der Regie von Hermann Schmidt-Rahmer am Schauspielhaus Bochum zu sehen war.

Komödiantisch widmet sich Regisseur Sönke Wortmann dem Thema in «Willkommen», uraufgeführt am Düsseldorfer Schauspielhaus. Die Inszenierung «Kein schöner Land» des Theater Krefeld und Mönchengladbach thematisiert ebenfalls den Umgang der deutschen Gesellschaft mit Flüchtlingen.

Insgesamt 18 Kommunal- und Landestheater aus Nordrhein-Westfalen haben beim Landestheater Detmold über 30 Vorschläge eingereicht. Unter den ausgewählten Stücken finden sich sowohl Klassiker, wie etwa Henrik Ibsens «Baumeister Solness» (Rheinisches Landestheater Neuss) oder William Shakespeares «Richard III» (Schlosstheater Moers), als auch Uraufführungen. Dazu zählt etwa Volkers Löschs Regiearbeit «Das Prinzip Jago» (Schauspiel Essen), das sich um die manipulativen Kraft von Medien dreht.

dpa/lnw