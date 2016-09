NRW-Sportpolitiker in Rio überfallen und ausgeraubt

Düsseldorf/Rio de Janeiro.

Der Staatssekretär des NRW-Sportministeriums, Bernd Neuendorf (55), ist am Freitagabend an der Copacabana in Rio de Janeiro überfallen und ausgeraubt worden. Er sei unverletzt geblieben, sagte die Ministeriumssprecherin Hayke Lanwert der Deutschen Presse-Agentur. Der SPD-Politiker sei nach einer Sportveranstaltung der Paralympics an der berühmten Strandpromenade mit zwei Begleitern auf dem Weg zu einem Restaurant gewesen, als ihn ein Unbekannter mit einem Messer bedroht und seine Wertsachen verlangt habe. Neuendorf habe der Forderung nachgegeben. Der Räuber habe ihm auch die Akkreditierung für die Paralympics abgenommen, so die Sprecherin. Er sei schockiert, werde aber seine Termine bei den Spielen wie geplant wahrnehmen, teilte Neuendorf am Samstag mit. Die «Bild»-Zeitung» hatte zuerst über den Vorfall berichtet.

dpa/lnw