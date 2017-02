NRW-SPD verzeichnet «Schulz-Effekt» bei Neumitgliedern

Düsseldorf. Die SPD in Nordrhein-Westfalen freut sich über einen «Schulz-Effekt». Mit weit mehr als 1000 neuen Mitgliedern im Januar 2017 verbucht der Heimatverband des nominierten SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz nach Parteiangaben den höchsten Stand seit Jahrzehnten. «So viele Neueintritte in einem Monat registrierte die NRW-SPD seit mehr als 20 Jahren nicht», teilte die Partei am Donnerstag in Düsseldorf mit.

Allein seit Schulz am 24. Januar von der Parteispitze als Kanzlerkandidat ausgerufen worden sei, habe es deutlich über 600 Neueintritte gegeben, berichtete ein Sprecher auf dpa-Anfrage. Da sich zudem noch zahlreiche unbearbeitete Eingänge in der Parteizentrale stapelten, könne die endgültige Bilanz der Januar-Anträge bei 1500 landen.

Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2016 seien 3300 Mitglieder neu eingetreten. Jetzt sei die Partei gespannt, ob es sogar zu einer Art «Willy-wählen-Effekt» komme, sagte der Sprecher. Der Bundestagswahlkampf des damaligen Kanzlers Willy Brandt gilt als bislang erfolgreichste SPD-Kampagne.

Mehr als die Hälfte der Neumitglieder sind nach SPD-Angaben junge Wähler bis 35 Jahre. Die meisten stammen aus dem Ruhrgebiet. Ob Hoffnungsträger Schulz den Mitgliederschwund insgesamt stoppen kann, wird am Jahresende 2017 abgerechnet. Derzeit hat die NRW-SPD rund 110 000 Anhänger mit Parteibuch - etwa 2000 weniger als vor einem Jahr.

dpa/lnw