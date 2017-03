NRW-Regierung legt ersten Landeskulturbericht vor

Düsseldorf. Knapp zwei Monate vor der Landtagswahl legt die rot-grüne NRW-Regierung heute ihren ersten Landeskulturbericht vor. Der 270 Seiten lange Bericht, den Kulturministerin Christina Kampmann (SPD) vorstellt, gibt einen Überblick über die Kunst- und Kulturszene in Nordrhein-Westfalen. Er listet mit wissenschaftlicher Unterstützung Informationen und Zahlen etwa zur kulturellen Infrastruktur in NRW, zu den Herausforderungen für die Kommunen und Produktionsbedingungen in Kunst und Kultur auf. Die Lage der Künstler und Kulturschaffenenden ist ebenso Thema wie die Finanzierung von Kulturangeboten.

Der Landeskulturbericht soll jeweils gegen Ende einer Legislaturperiode präsentiert werden. Das hatte Rot-Grün vor drei Jahren im Zuge des neuen Kulturfördergesetzes vereinbart.

dpa/lnw