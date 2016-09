NRW-Polizei veröffentlicht Kriminalitätszahlen monatlich

Düsseldorf.

Die nordrhein-westfälische Polizei veröffentlicht Zahlen zur Entwicklung der Kriminalität ab sofort monatlich. Das hat NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) am Freitag angekündigt. Er wolle durch Fakten zur Versachlichung der Debatte beitragen. «Das Ziel ist mehr Transparenz. Entgegen dem Sicherheitsempfinden der Bevölkerung leben wir in einem der sichersten Länder der Welt», sagte Jäger. Die Kriminalität sei in entscheidenden Feldern rückläufig. Die jährliche Kriminalitätsstatistik habe bislang immer nur die Entwicklung des Vorjahres wieder gegeben. Veröffentlicht werden die Zahlen im Internet unter der Adresse « www.polizei-nrw.de».

dpa/lnw