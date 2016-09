NRW-Polizei stellt neue Hubschrauber vor

Düsseldorf.

Düsseldorf. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen bekommt neue Hubschrauber. Innenminister Jäger stellt die fliegenden Polizeistreifen in Düsseldorf vor.

Die nordrhein-westfälische Polizei stellt heute in Düsseldorf ihre neuen Hubschrauber vor. Sechs Airbus-Helikopter vom Typ H 145 sollen in den nächsten Monaten ihren Dienst aufnehmen. Mehr als 60 Millionen Euro wird die Modernisierung der kompletten Fliegerstaffel kosten. Die Helikopter werden wie ihre Vorgänger in Düsseldorf und Dortmund stationiert sein.

dpa/lnw