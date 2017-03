NRW-Polizei rüstet Streifenwagen mit Tablets aus

Duisburg. Streifenpolizisten sollen Block und Bleistift beiseite legen. Notizen können künftig schon am Einsatzort in den Computer getippt werden. Der liefert auch schnell viele Informationen. Vorerst aber nur testweise.

In vier nordrhein-westfälischen Städten haben Streifenwagen jetzt Tablet-Computer an Bord. In Duisburg, Köln, Bonn und Düsseldorf startete am Montag ein Pilotprojekt. «Die 100 Tablets sind wie mobile Büros und bedeuten eine deutliche Arbeitserleichterung und Zeitersparnis», sagte Innenminister Ralf Jäger (SPD). Die Besatzungen der Streifenwagen könnten mit den mobilen Computern jederzeit die für ihre Einsätze notwendigen Informationen abrufen.

Unter anderem liefere die Software «Skala» in Echtzeit Daten zu möglichen künftigen Einbruchstatorten. Die Streifenteams könnten sich darüber informieren, welche Orte besonders gefährdet sind und dort dann gezielt Präsenz zeigen. Vermisste Personen identifizieren, Personalien überprüfen oder frühere Delikte eines Verdächtigen recherchieren, das sei über den Touchscreen schnell möglich.

Mit den Tablets könnten zudem von jedem Streifenwagen aus Einsatzdaten in den Polizeicomputer eingetragen werden. Handschriftliche Notizen und Anzeigen müssten künftig nicht mehr nach Dienstschluss in das System eingetragen werden. «Weniger Papierkram bedeutet, dass die Beamten mehr Zeit für das Wesentliche haben», betonte Jäger.

