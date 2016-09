NRW-Polizei hilft häufig auswärts aus: Auch wegen Pegida

Düsseldorf.

Nordrhein-westfälische Polizisten waren im vergangenen Jahr mehr als 760 000 Stunden in anderen Bundesländern im Einsatz. Das waren fast dreienhalb Mal so viele Auswärtsstunden wie 2014, wie aus der Antwort von Innenminister Ralf Jäger (SPD) auf eine Kleine Anfrage der CDU hervorgeht und über die auch die «Bild»-Zeitung berichtet hatte. Damals wurden NRW-Bereitschaftspolizisten nur knapp 145 000 Stunden außerhalb des eigenen Landes eingesetzt. Als Gründe für den Anstieg nannte Jäger den G7-Gipfel im bayerischen Schloss Elmau, wo bis zu 1950 Beamte im Einsatz waren, sowie die Pegida-Demonstrationen in Dresden. Allein nach Sachsen rückte die NRW-Bereitschaftspolizei im vergangenen Jahr 17 Mal aus.

