NRW-Polizei erprobt neuartige «Radarfallen»

Duisburg.

Duisburg. Die Polizei setzt in Nordrhein-Westfalen auf neuartige halbstationäre «Radarfallen». Die Anlagen sind auf Anhängern installiert und sollen jeweils für mehrere Tage aufgestellt werden, ohne von Beamten bewacht werden zu müssen, berichtete das Landespolizeiamt in Duisburg am Donnerstag. Die neuen «Blitzer» seien gegen Diebstahl und Vandalismus geschützt.

In den kommenden drei Monaten werden zwei der neuen «Blitzer» getestet. «Mit den neuen Anlagen können wir an Unfallbrennpunkten und überall dort, wo zu schnell gefahren wird, die Geschwindigkeit rund um die Uhr überwachen, ohne Polizeibeamte vor Ort einzusetzen», sagte Polizeidirektor Rainer Pannenbäcker. So könnten die Geschwindigkeitskontrollen mit weniger Personal intensiviert werden. Die Messanlagen seien bereits geprüft und zugelassen.

dpa/lnw