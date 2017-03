NRW-Landtagswahl: Umfrage sieht SPD bei 40 Prozent

Düsseldorf. Zwei Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen geht der Aufschwung der SPD in den Meinungsumfragen weiter. Nach einer am Mittwoch veröffentlichten Forsa-Umfrage für das Magazin «Stern», den Sender RTL und die Tageszeitung «Kölner Stadt-Anzeiger» könnte die SPD mit 40 Prozent der Stimmen rechnen, wenn schon jetzt gewählt würde. Die derzeit regierende rot-grüne Koalition verlöre dennoch ihre Mehrheit, weil die Grünen laut Umfrage mit 6 Prozent ihr Wahlergebnis von 2012 fast halbieren würden. Die CDU käme laut Umfrage nur auf 26 Prozent.

Eine regierungsfähige Mehrheit hätte allerdings ein sozialliberales Bündnis aus SPD und FDP. In der Umfrage ist die FDP mit 11 Prozent klar die drittstärkste Kraft. Die AfD könnte mit 7 Prozent erstmals den Einzug in den Düsseldorfer Landtag schaffen, die Linke muss bei 5 Prozent um die Wahl in das Düsseldorfer Parlament bangen.

Seit der Nominierung ihres Kanzlerkandidaten Martin Schulz habe sich die NRW-SPD in der Forsa-Umfrage um fünf Prozentpunkte verbessert. Dabei habe sie sowohl frühere Wähler aus dem Nichtwähler-Lager zurückgewonnen als auch auch von Verlusten der CDU und anderer Parteien profitiert, heißt es in der Mitteilung.

dpa/lnw