NRW-Landtag zieht Abstimmung über Kommunalwahlrecht vor

Düsseldorf. Der NRW-Landtag wird bereits an diesem Mittwoch über die umstrittene Einführung des Kommunalwahlrechts für alle Ausländer in Nordrhein-Westfalen entscheiden. Debatte und Abstimmung über den gemeinsamen Gesetzentwurf von SPD, Grünen und Piraten seien kurzfristig von Freitag auf Mittwoch vorgezogen worden, sagte eine Parlamentssprecherin am Morgen.

Für die Einführung des Kommunalwahlrechts für Nicht-EU-Ausländer ist eine Änderung der Landesverfassung mit Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. Da SPD, Grüne und Piraten diese Mehrheit nicht aufbringen, ist der Vorstoß aller Voraussicht nach zum Scheitern verurteilt. CDU und FDP lehnen das Kommunalwahlrecht für alle in NRW lebenden Ausländer strikt ab.

dpa/lnw