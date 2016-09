NRW-Jugendkulturpreise nach Dortmund und Bergisch-Gladbach

Bergkamen.

Bergkamen. Die Hauptauszeichnungen der Jugendkulturpreise NRW gehen in diesem Jahr nach Dortmund und Bergisch Gladbach. Die Projekte erhalten ein Preisgeld von jeweils 3000 Euro, wie die Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste und die Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit am Donnerstag in Bergkamen (Kreis Unna) bekanntgaben. Beworben hatten sich 241 Projekte.

Im Segment Kinder hatte das Dortmunder Jugendamt im Stadtbezirk Scharnhorst mit dem Projekt «Hallo Nachbar - Wir geben unserer Straße ein Gesicht» die Nase vorn. Mit dem Aktions-Bauwagen Flitzmobil versuchte das Projekt das nachbarschaftliche Nebeneinander durch persönliche Begegnungen aufzubrechen. In der Kategorie Jugend gewann der Krea Jugendclub aus Bergisch Gladbach mit «Samia - die Geschichte einer Flucht». Mit einer Musik- und Tanztheaterproduktion stellte sich der Club der Frage: «Was hat die Flüchtlingskrise mit mir zu tun?» Das Stück ist inspiriert vom Leben der somalischen Läuferin Samia Yusuf Omar, die auf der Flucht nach Europa ertrank.

Den Young Europe Award erhielten das Medienprojekt Wuppertal und das Kinder- und Jugendliteraturzentrum NRW «jugendstil» in Dortmund. Der Online-Award ging an das Kölner Waving Flag Festival.

dpa/lnw