NRW-Grüne unterstützen Initiative gegen Freihandelsabkommen

Köln. Kürzlich noch hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) für das geplante Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit Kanada geworben. Nun rufen die Grünen in NRW zum Widerstand gegen Ceta auf. Die Grünen wollen die Initiative «NRW gegen Ceta und TTIP» massiv unterstützen, wie der «Kölner Stadt-Anzeiger» (Mittwoch) berichtete. In einem unveröffentlichten Vorstandsbeschluss heiße es, dass sich unter anderem grüne Wahlkämpfer vor der NRW-Wahl im Mai 2017 als Unterschriftensammler für die Initiative betätigen sollen. «Die geplanten Abkommen gehen auf Kosten unserer Städte und Gemeinden, der Wasserversorgung und der Rechte von Verbrauchern», sagte NRW-Grünen-Chef Sven Lehmann der Zeitung.

SPD und Grüne stellen in NRW die Landesregierung. Kraft hatte gesagt, sie hoffe, dass Ceta zustande komme, und damit dem Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel den Rücken gestärkt. Doch auch in Teilen der SPD gibt es Vorbehalte gegen Ceta. Die Sozialdemokraten wollen am Montag bei einem Konvent in Wolfsburg entscheiden, ob sie das Abkommen mittragen.

Bei einer Demonstration gegen die geplanten Freihandelsabkommen mit den USA (TTIP) und Kanada (Ceta) werden am Samstag in Köln bis zu 30 000 Teilnehmer erwartet.

