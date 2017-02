NRW-CDU will mit Gröhe in Bundestagswahlkampf ziehen

Düsseldorf. Die nordrhein-westfälische CDU will mit Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe an der Spitze in den Bundestagswahlkampf ziehen. Der Landesvorstand nominierte den 55-Jährigen am Montagabend einstimmig als Spitzenkandidaten der NRW-CDU für die Wahl im September, wie Parteichef Armin Laschet in Düsseldorf mitteilte.

Auf Platz zwei nominiert ist der frühere NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann. Erstmals finden sich mit der stellvertretenden Landesvorsitzenden Elisabeth Winkelmeier-Becker (Platz 3) und der neu gewählten Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Michaela Noll (Platz 5), zwei Frauen auf den ersten fünf Plätzen der Landesliste.

Am 18. Februar soll die CDU-Landesliste in Bad Sassendorf bei Soest beschlossen werden. Die NRW-CDU ist mit rund 132 000 Mitgliedern der größte Landesverband der Christdemokraten.

dpa/lnw