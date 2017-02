NRW-CDU will Gröhe zum Spitzenkandidaten küren

Bad Sassendorf. Drei Mal war Norbert Lammert Spitzenkandidat der NRW-CDU für den Bundestag. Er tritt bei der Wahl 2017 jedoch nicht wieder an. Sein Nachfolger auf Platz 1 der Landesliste soll Hermann Gröhe werden.

Die CDU Nordrhein-Westfalens will Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe an diesem Samstag zu ihrem Spitzenkandidaten bei der Bundestagswahl küren. Dies schlägt der Parteivorstand mit der Kandidatenliste den Delegierten der Landesvertreterversammlung vor, die am heutigen Samstagvormittag (10.00 Uhr) in Bad Sassendorf zusammenkommen. Bei drei Bundestagswahlen war Norbert Lammert der Spitzenkandidat des mitgliederstärksten CDU-Landesverbandes. Der Bundestagspräsident hatte im Oktober jedoch bekanntgeben, dass er bei der Wahl 2017 nicht wieder antritt. Auch Wolfgang Bosbach kandidiert nicht wieder für den Bundestag.

Auf Platz 2 der Landesliste für die Bundestagswahl soll Karl-Josef Laumann stehen. Der Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium und Patientenbeauftragte der Bundesregierung ist bislang nicht im Bundestag vertreten. Die Bundeswahl findet am 24. September statt.

Über die CDU-Landesliste, die bis zum Platz 83 besetzt werden soll, können Politiker in den Bundestag einziehen, die in ihrem Wahlkreis kein Direkt-Mandat erreichen. Bei der vergangenen Bundestagswahl von 2013 reichten die Nachrücker bei der CDU bis zum Listenplatz 50.

dpa/lnw