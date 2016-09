NHL-Profi Ehrhoff: Krefeld-Rückkehr «natürlich» vorstellbar

Riga.

Riga. Eishockey-Nationalspieler Christian Ehrhoff macht den Fans der Krefeld Pinguine Hoffnung auf eine Rückkehr ins Rheinland. «Vorstellen kann ich mir das natürlich», sagte der 34 Jahre alte NHL-Verteidiger am Samstag während eines Facebook-Livechats. Nach dem Ende seines Vertrages bei den Chicago Blackhawks ist der 862-fache NHL-Spieler auf der Suche nach einem neuen Team. «Wenn es mit einem Engagement nicht klappen sollte, würde ich mich natürlich mit den Pinguinen hinsetzen», erklärte der gebürtige Moerser. Ehrhoff war 2003 mit Krefeld Meister in der Deutschen Eishockey Liga geworden.

Ziel des 97-maligen Nationalspielers ist aber zunächst ein Verbleib in der stärksten Liga der Welt. «Es gibt noch keine unterschriftsreifen Angebote, aber immer noch interessierte Teams. Die wollen aber abwarten, wie ich mich beim World Cup Of Hockey verkaufe», berichtete Ehrhoff. Der Verteidiger spielt bei der von der NHL organisierten inoffiziellen Weltmeisterschaft von Mitte September an in Toronto für das Europa-Team. Dort laufen die besten europäischen NHL-Spieler auf, deren Nationen nicht mit einem eigenen Team bei dem Turnier dabei sind.

Aus dem aktuellen Nationalteam, das am Sonntag gegen Lettland um das Olympia-Ticket für die Winterspiele 2018 im südkoreanischen Pyeongchang kämpft, sind auch Dennis Seidenberg und Tobias Rieder noch auf der Suche nach einem NHL-Vertrag. Seidenberg sucht ähnlich wie Ehrhoff ein neues Team, Torjäger Rieder verhandelt mit den Arizona Coyotes über einen neuen Kontrakt.

dpa