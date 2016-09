Mutter zu Tode geprügelt: Krankenschwester vor Gericht

Bochum.

Ein tödliches Familiendrama beschäftigt ab heute das Bochumer Schwurgericht. Angeklagt ist eine 59-jährige Krankenschwester aus Herne, die ihre 86-jährige Mutter umgebracht haben soll. Laut Anklage hat sie der pflegebedürftigen und bettlägerigen Frau im Juni 2015 mehrfach ins Gesicht geschlagen. Dadurch soll sich unter anderem ein Hämatom in der linken Stirnhälfte gebildet sein, an dem die Seniorin am nächsten Tag im Krankenhaus verstorben sei. Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautet auf Totschlag.

dpa/lnw