Mutter und Sohn tot in Wohnung gefunden

Bonn. Eine 48-Jährige und ihr elfjähriger Sohn sind am Sonntagnachmittag tot in ihrer Wohnung in Bonn-Duisdorf gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, besteht der Verdacht, dass die beiden gewaltsam zu Tode kamen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Anwohner hatten die Polizei alarmiert, weil sie sich um die Mutter und ihren Sohn sorgten.

Noch am Nachmittag sicherten Beamten Spuren und befragten Hausbewohner sowie Kontaktpersonen der Opfer. Die beiden Leichen wurden zur Ermittlung der Todesursache in die Bonner Rechtsmedizin gebracht. Über mögliche Verletzungen von Mutter und Sohn machte die Polizei zunächst keine Angaben.

dpa/lnw