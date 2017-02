Mutter soll Baby erstickt haben: Geständnis widerrufen

Krefeld. Im Krefelder Prozess um den Tod eines neugeborenen Babys hat die angeklagte Mutter ihr Geständnis widerrufen. Sie habe den Säugling nicht getötet, sagte sie am Montag vor dem Landgericht aus. Die Anklage wirft der 35-Jährigen vor, den Säugling mit einem Handtuch erstickt zu haben. Bei der Polizei hatte sie das auch bestätigt - doch vor Gericht widerrief sie ihr Geständnis nun. Sie habe dem Baby das Handtuch keinesfalls so auf den Kopf gelegt, dass es keine Luft mehr bekam. Ihr Anwalt hatte bereits bei Prozessbeginn beantragt, das Geständnis bei der Polizei nicht als Beweis zuzulassen.

Die Frau hatte den Jungen in ihrer Wohnung entbunden. Die Babyleiche soll sie laut Anklage in einer Plastiktüte tagelang in der Wohnung in einem Schrank versteckt haben. Der Junge sei einige Wochen vor dem errechneten Termin plötzlich zur Welt gekommen. Auf die Frage, warum sie die Babyleiche versteckt habe, antwortete die 35-Jährige: «Ich wollte einfach nicht, dass er mir weggenommen wird. Er sollte immer in meiner Nähe bleiben.»

dpa/lnw