Mutmaßlicher Täter nach Brandserie gefasst

Recklinghausen. Nach einer Serie von Brandstiftungen am frühen Montagmorgen in Recklinghausen hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 50-Jährige habe gestanden, in der Nacht zwei Autos sowie einen Benzinkanister auf dem Rathausplatz angezündet zu haben, teilten die Beamten mit. Ein brennendes Auto stand demnach in einem Innenhof, die Flammen griffen auf die Fassaden zweier Wohnhäuser über. Die Feuerwehr löschte die Brände, Personen wurden nicht verletzt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 75 000 Euro. Der Mann sei noch in der Nacht festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft beantragte Untersuchungshaft. dpa/lnw