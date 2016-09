Mutmaßlicher IS-Terrorist in Stuttgart vor Gericht

Stuttgart.

Einem mutmaßlichen Mitglied der Terrormiliz IS wird ab heute in Stuttgart der Prozess gemacht. Dem 20-jährigen Deutschen wird vorgeworfen, Anfang 2015 nach Syrien gereist und sich dort den Terroristen angeschlossen zu haben. Laut Anklage lernte er den Waffengebrauch und war einer Kampfeinheit zugeteilt. Nur aus Sorge um den Gesundheitszustand seiner Mutter und auf Druck seines Vater habe er Syrien verlassen. Ihm gelang die Flucht in die Türkei, wo er verhaftet wurde. Nach seiner Abschiebung wurde er auf dem Flughafen Stuttgart festgenommen. Er ist auf freiem Fuß.

dpa