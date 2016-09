Mutmaßlicher Autodieb: Verfolgungsjagd mit der Polizei

Düsseldorf.

Düsseldorf.

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Düsseldorf ist für einen mutmaßlichen Autodieb mit einem Sturz aus vier Metern Höhe geendet. Der 36-Jährige hatte nach Angaben eines Polizeisprechers in der Nacht zum Mittwoch einen Geländewagen in Mönchengladbach gestohlen und fuhr dann Richtung Düsseldorf. Auf dem Weg dorthin tankte er noch ohne zu bezahlen. Ein Taxifahrer machte die Beamten in Düsseldorf schließlich auf ein Auto aufmerksam, das zu schnell und ohne Nummernschild rote Ampeln überfuhr. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf - und brauchten nur wenig Geduld. Schon drei Minuten später fuhr der Flüchtige auf ein Parkdeck und stürzte mit dem Auto vier Meter in die Tiefe. Der Geländewagen landete auf dem Dach, sodass die Beamten den Mann festnehmen konnten.

dpa/lnw