Mutmaßliche Kollision mit Dachs: Auto überschlägt sich

Ense. Mutmaßlich nach der Kollision mit einem Dachs hat sich in Ense bei Soest eine 57-Jährige mehrfach mit ihrem Auto überschlagen. Sie verletzte sich dabei lebensgefährlich, wie die Polizei mitteilte. Laut Polizei war sie am Freitagabend auf der Bundesstraße 516 unterwegs, als der Unfall passierte. Die Feuerwehr musste die Verletzte aus dem Auto holen, sie kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Dortmunder Klinik. Nach Polizeiangaben schwebte sie auch am Samstagmorgen noch in Lebensgefahr. dpa/lnw