Mutmaßliche IS-Terroristen in Norddeutschland gefasst

Berlin.

Die Sicherheitsbehörden haben bei Razzien in Norddeutschland drei mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat festgenommen. Die in Flüchtlingsunterkünften lebenden Syrer im Alter von 17, 18 und 26 Jahren sollen nach Deutschland eingeschleust worden sein und sich möglicherweise für Anweisungen des IS bereit gehalten haben. Die Männer hatten nach bisherigen Ermittlungen einen Bezug zu den Attentaten in Paris im November, sagte Innenminister Thomas de Maizière. Mehr als 200 Kräfte von BKA, Bundespolizei und den Landespolizeien waren im Einsatz.

dpa