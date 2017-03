Mutmaßliche Fischwilderer aus NRW gefasst

Waren. Vier Touristen aus NRW sind der Polizei als mutmaßliche Fischdiebe in Mecklenburg-Vorpommern ins Netz gegangen. Die Männer aus Salzkotten (Kreis Paderborn) und Vreden (Kreis Borken) hätten sich am Kölpinsee bei Waren an der Müritz in ein Ferienhaus eingemietet, um gemeinsam angeln zu gehen. Allerdings nicht auf die ganz legale Art: Sie wurden nach Polizeiangaben vom Mittwoch mit etwa 20 Kilogramm Fisch in der Nähe ihres Stellnetzes ertappt. Gefangen hatten sie Hechte, Rotfedern und weitere Fischarten, einige davon hätten noch nicht gefangen werden dürfen.

Die Wasserschutzpolizei schließt ein Versehen aus: «Sowas macht man mit Absicht, solche Netze können sie alleine gar nicht aufstellen», sagte ein Polizeisprecher.

Im Sportboot und in der Ferienwohnung des Quartetts stellte die Polizei am Dienstag Fischereiutensilien und Fisch sicher. Gegen die Männer im Alter zwischen 40 und 50 Jahren wird wegen Fischwilderei ermittelt. Die Verdächtigen machten laut Polizei keine Angaben. Binnenfischer klagen seit Jahren über zunehmende Fischwilderei.

dpa/lnw