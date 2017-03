Musiker in der Schule

Erst sieht es aus wie eine riesige Geige. Aber dann bringt Gunnar Polanski Licht ins Dunkle: Der Musiker hat den Kindern in der Grundschule am Friedrichsborn einen Kontrabass mitgebracht – das größte und tiefste Streichinstrument, das es gibt. Gunnar Polanski ist Profi-Musiker und spielt in der Neuen Philharmonie Westfalen. Gestern brachten er und seine Kollegen ihre Instrumente mit in die Schule. Die sollten die Kinder schon mal kennenlernen, denn bald besuchen sie ein Konzert des Orchesters. Ein Musiker brachte seine Klarinette mit, ein anderer seinen Kontrabass und in der vergangenen Woche war bereits ein Musiker mit seinem Schlagzeug bei den Schülern zu Gast. Gunnar Polanski hatte dabei ganz schön viele Überraschungen im Gepäck. Er zeigte den Kindern, dass sein Instrument sogar eine Kerze auspusten kann und führte ihnen vor, wie die Töne enstehen. Und am Ende zeigte er ihnen sogar, wie sie selbst einen Bass bauen können. Dafür brauchen sie eine dünne Holzkiste, einen Besenstil und eine Wäscheleine. Gemeinsam musizierten die Kinder dann mit dem Profi.