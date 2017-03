Musik und Schauspiel

Bei einem Musical ist viel los auf der Bühne: Es wird getanzt, gesungen und geschauspielert. Fünf junge Erwachsene haben in Kamen nun einen Musicalverein gegründet. Er heißt „Musicollective“.

Die Gründer wollen in nur einem Jahr eine große Musical-Show auf die Bühne bringen. Welches Musical genau es sein wird wissen sie noch nicht. Doch alleine schaffen Robin Lindemann, Lars Funke, Lisa Kuhlmann, Laura Höhn und Ann-Sophie Schubert diese große Aufgabe nicht. Für ihr Musical brauchen sie zwischen 30 und 40 Leute. Kamener, die älter sind als 16 Jahre, können mitmachen. Die fünf jungen Erwachsenen haben den Verein gegründet, weil sie finden, dass in Kamen so etwas fehlt.

Jeder von ihnen hat einen Bereich in dem er tätig sein wird. Lars Funke beschäftigt sich mit dem Geld und der Technik, Lisa Kuhlmann denkt sich die Tanzschritte und Bewegungen auf der Bühne aus. Laura Höhn beschäftigt sich mit Dramaturgie. Das bedeutet, sie entscheidet, wie das Stück erzählt wird. Schließlich soll es ja spannend werden. Robin Lindemann sucht Musik aus und Ann-Sophie Schubert kümmert sich um Kostüme und die Maske. Das Musical-Projekt wird ungefähr 7000 bis 8000 Euro kosten. Deswegen ist der Verein auf Spenden angewiesen.