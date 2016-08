Musik-, Sprech- und Tanztheater bilden Ruhr-Netzwerk

Oberhausen.

Oberhausen. Elf öffentliche Bühnen in neun Städten des Ruhrgebiets haben sich zu dem neuen Netzwerk RuhrBühnen zusammengeschlossen. Damit wollen sie der Theaterlandschaft im Ruhrgebiet zu mehr öffentlicher Aufmerksamkeit verhelfen und sich städteübergreifend stärker positionieren. Zusammen mit regionalen Verbänden wollen die Musik-, Tanz- und Sprechtheater neue Projekte im Bereich Marketing anstoßen und bei Veranstaltungen kooperieren, wie der Verbund am Mittwoch mitteilte. Vorbild der RuhrBühnen ist der Zusammenschluss von 20 Museen zum Verbund RuhrKunstMuseen.

Zu dem neuen Netzwerk gehören das Schauspielhaus Bochum, das Theater Dortmund, der Duisburger Standort der Deutschen Oper am Rhein, das Tanztheater PACT Zollverein Essen, Theater und Philharmonie Essen, das Musiktheater im Revier Gelsenkirchen, das Theater Hagen, das Schlosstheater Moers, der Ringlokschuppen und das Theater an der Ruhr in Mülheim sowie das Theater Oberhausen.

