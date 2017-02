Musical «Simply the Best» entfacht Tina-‎Turner-Fieber

Frankfurt/Main. In ein wahres Tina-Turner-Fieber wurden 1700 ‎Fans der US-amerikanischen Sängerin bei der Uraufführung des Musicals ‎‎«Simply the Best» in Frankfurt versetzt. Die Künstlerin selbst tritt seit ‎‎2009 nicht mehr auf, aber die Show erweckt die Hits aus ihrer ‎wechselhaften Karriere authentisch und mitreißend zu neuem Leben. Bis mindestens in den April ‎hinein tourt «Simply the Best» nun durch Deutschland, Österreich und ‎die Schweiz, weitere Termine sind nach Angaben der Veranstalter bereits ‎geplant. dpa