Museums-Erweiterung: Eröffnung für 2019 geplant

Duisburg. Die Bauarbeiten für die groß angelegte Erweiterung des privaten Kunstmuseums Küppersmühle (MKM) in Duisburg beginnen Anfang September. Geplant sind drei unterschiedlich hohe Baukörper mit Ziegelsteinfassaden, die an den bisherigen Museumskomplex anschließen sollen, wie die Stiftung Kunst & Kultur als Betreiberin des Museums am Montag mitteilte. Entstehen sollen weitere rund 2500 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Damit würde die aktuelle Fläche verdoppelt. Die Eröffnung der Erweiterung ist für 2019 geplant. Die Architekten sind Herzog & de Meuron aus Basel.

Das Museum, eine frühere Getreidemühle im Duisburger Innenhafen, zeigt die Sammlung der Wella-Erben Ströher. Sie ist mit über 1500 Werken eine der umfangreichsten Kollektionen deutscher Kunst nach 1945. Über die Kosten der Erweiterung wurde nichts bekannt. Ermöglicht werde das Vorhaben von der privaten MKM-Stiftung der Sammler Sylvia und Ulrich Ströher.

