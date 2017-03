Münsters OB wechselt Sessel mit Amtskollege in Enschede

Münster/Enschede. Zusammenarbeit in Europa im Kleinen: Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) wechselt mit seinem Amtskollegen im niederländischen Enschede im April für zwei Tage den Chefsessel. Das bestätigte Lewes Büroleiter am Donnerstag auf Anfrage. Lewe (51) und Enschedes Bürgermeister Onno van Veldhuizen (54) von der Partei D66 wollen mit der Aktion die grenzübergreifende Zusammenarbeit stärken und ausbauen. So will Münster zum Beispiel Erzieher aus dem Nachbarland in die Domstadt locken. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

Geplant ist der Sessel-Tausch am 3. und 4. April. Die Städte liegen rund 70 Kilometer voneinander entfernt. Münster hat mit 310 000 Bürgern rund doppelt so viele Einwohner wie Enschede. Van Veldhuizen wird sich in Münster voraussichtlich mit dem Rektor der Uni, dem Stadtkämmerer und dem Chef der Abfallwirtschaft treffen. Hier ist eine Kooperation mit den Holländern angedacht. Nach den zwei Tagen Austausch ist ein abschließendes Treffen der beiden Stadtoberhäupter in Enschede geplant.

dpa/lnw