Müller: Sondierungsgespräche in Berlin ab Mitte der Woche

Berlin.

Nach der Abgeordnetenhauswahl in Berlin will Regierungschef Michael Müller bereits am Mittwoch oder Donnerstag mit Sondierungsgesprächen beginnen. Eingeladen werde zuerst die CDU, sagte Müller nach einer Sitzung des Landesvorstands. Das sei nicht als Koalitionspräferenz zu verstehen, sondern richte sich nach Stärke der Parteien bei der Wahl. Er gehe weiter davon aus, dass es mit Linken und Grünen sehr viele Gemeinsamkeiten für ein rot-rot-grünes Bündnis geben werde. Eine Zusammenarbeit mit CDU und FDP schloss Müller aber nicht aus.

dpa