Mülheimer Hockey-Herren gewinnen Europacup

Wien. Die Herren von Uhlenhorst Mülheim haben zum zweiten Mal nach 2015 den Hallenhockey-Europacup der Landesmeister gewonnen. Der deutsche Meister von 2016 setzte sich am Sonntag im Finale gegen den Gastgeber SV Arminen Wien mit 3:2 (1:1) durch. Die Mülheimer waren durch Michael Minar (3. Minute) früh in Rückstand geraten, ehe Thilo Stralkowski (20.) kurz vor der Pause ausglich. Nach Wiederanpfiff traf Nationalspieler Timm Herzbruch (21.) per Siebenmeter zum 2:1. Stralkowski (30.) erhöhte per Strafecke auf 3:1. Der österreichische Meister verkürzte in der Schlussphase durch Patrick Schmidt (38./Strafecke) auf 2:3. dpa