Mülheim: Täter versuchen erfolglos Geldautomat aufzubrechen

Mülheim/Ruhr.

Unbekannte haben versucht, einen Geldautomaten in Mülheim an der Ruhr aufzubrechen - erfolglos. Sie befestigten in der Nacht zu Dienstag eine Kette an dem Automaten und an der Stoßstange eines Autos. Es sei ihnen jedoch nicht gelungen, beim Anfahren den Automaten aus der Verankerung zu reißen oder zu öffnen, teilte die Polizei Essen/Mülheim mit. Polizisten entdeckten den Tatwagen kurze Zeit später in Essen. Er war vor einigen Tagen in Duisburg gestohlen worden.

dpa/lnw