Motorradfahrerin stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Sassenberg.

Eine Motorradfahrerin ist auf der Bundesstraße 475 im Kreis Warendorf mit einem Auto kollidiert und tödlich verletzt worden. Die 22-Jährige aus Osnabrück war am Dienstagabend in Sassendorf an der Grenze zu Niedersachsen unterwegs, als ein 17 Jahre alter Fahranfänger mit seinem Wagen aus einer Einfahrt fuhr, wie die Polizei mitteilte. Die Motorradfahrerin krachte in die linke Seite des Autos und erlitt tödliche Verletzungen. Der 17-Jährige wurde lebensgefährlich, seine 50 Jahre alte Begleiterin schwer verletzt.

dpa/lnw