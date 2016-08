Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Lastwagen

Bad Driburg.

Bad Driburg.

Bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Laster ist ein Motorradfahrer in Bad Driburg (Kreis Höxter) ums Leben gekommen. Der 22-Jährige aus Altenbeken sei am Mittwoch in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Lastsagen kollidiert, teilte die Polizei mit. Der Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Warum er von seiner Fahrspur abkam, war noch nicht geklärt.

dpa/lnw